Гонконг желает большего

Очевидно, для многих наблюдающих за ситуацией в Гонконге самой важной и неожиданной новостью за все время протестов стало решение мэра автономии отозвать тот законопроект об экстрадиции, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Однако легче от этого не стало. Уличные выступления продолжились. Дошло даже до того, что протестующие в Гонконге развернули американские флаги и попросили освобождения у Трампа.

Итак, 4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила о полном и безоговорочном отзыве законопроекта об экстрадиции, вызвавшего массовые протесты в городе. Об этом она объявила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Однако многие протестующие посчитали, что такой шаг слишком незначителен и запоздал. В итоге активисты расширили список требований, включив туда дополнительные демократические свободы, а многие протестующие пообещали продолжить борьбу. И так оно и случилось. Они стали требовать созвать независимую комиссию для расследования действий полиции, освободить задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать протесты как «массовые беспорядки», а также провести избирательную реформу для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

И все дни после отмены первопричины протестов выступления разной силы вспыхивали по городу то тут, то там – на площадях, в метро, на проспектах и в скверах. Не обходилось и без взаимного насилия между полицией и манифестантами.

Но некой показательной точкой можно считать то, что днем в воскресенье протестующие в Гонконге подняли в воздух американские флаги и призвали президента США Дональда Трампа освободить их от контроля Пекина. Кроме того, как сообщил с места событий корреспондент The Independent, активисты также распевали американский гимн, и, подавая петиции в консульство США, демонстрировали плакаты с требованиями демократических свобод.

Перед шествием протестующие собрались в парке в центре Гонконга и скандировали призывы «Выступи против Пекина, освободи Гонконг» и «Встань на сторону Гонконга, сражайся за свободу». Многие демонстранты, одетые в черные рубашки и маски, размахивали американскими флагами и несли плакаты с надписью: «Президент Трамп, пожалуйста, освободите Гонконг».

«Гонконг находится на переднем крае борьбы с тоталитарным режимом Китая, — сказал один из организаторов шествия. — Пожалуйста, поддержите нашу борьбу». Протестующие призвали Вашингтон принять закон, получивший название «Демократический Гонконг и права человека», чтобы поддержать их. Закон предлагает ввести санкции против должностных лиц в Гонконге и Китае, которые нарушают права человека в городе, а также отменить его особый торговый статус.

Однако Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Гонконге, отметив, что речь идет о внутренней проблеме.

Ранее министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности по отношению к Гонгонгу. С подобным заявлением глава Пентагона выступил в то время, как городская полиция помешала протестующим заблокировать доступ к аэропорту. В прошлом месяце Трамп также отметил, что до заключения торговой сделки с Вашингтоном Китаю необходимо «гуманно» разрешить проблему в городе. Вместе с тем американский лидер назвал протесты «беспорядками», с которыми необходимо разобраться именно Китаю.

И хотя по сравнению с протестами последних недель, во время которых полиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, митинги, которые состоялись в воскресенье, прошли относительно мирно, все-таки прямое обращение политических демонстрантов к конкретному иностранному государству наверняка только усложнит ситуацию и вызовет дополнительные вопросы у КНР.

Под вопросом может оказаться и сама отмена того злополучного законопроекта об экстрадиции. Ведь произойти это должно только в октябре, когда после каникул соберется городской парламент. И кто знает, к каким решениям до того момента придут коммунистические бонзы Пекина.