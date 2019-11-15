Гонконг: выход пока не виден

Как это ни прискорбно, но накал, тянущихся уже почти полгода уличных столкновений в Гонконге отнюдь не демонстрирует тенденцию хоть к какому-то урегулированию ситуации.

И факты последних дней очередное тому подтверждение. Сначала глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что демонстранты, пытающиеся парализовать город, ведут себя очень эгоистично. Она выразила надежду, что университеты и школы города обратятся к своим студентам и ученикам с призывом не принимать участия в насилии. Лам добавила, что власти делают все возможное для того, чтобы провести честные и безопасные выборы депутатов районных советов, которые должны состояться 24 ноября.

Новая волна беспорядков охватила город в понедельник. Протестующие стали блокировать дороги в разных районах в попытке спровоцировать транспортный коллапс. На этом фоне во вторник были приостановлены занятия практически во всех местных университетах. В различных инцидентах были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот.

Во вторник утром демонстранты в масках из числа студентов попытались перекрыть дороги для движения транспорта, в результате чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

14 ноября демонстрантам в очередной раз удалось захватить улицы делового центра Гонконга. Беспорядки в центре Гонконга продолжаются четвертые сутки. Ночью полиции удается расчистить улицы, днем все повторяется снова. В кампусах университетов Гонконга протестующие находятся несколько дней без перерыва. Здания укреплены баррикадами, полиции не удается вытеснить демонстрантов.

Администрация нескольких университетов решила отменить занятия из-за столкновений между протестующими и полицией. «В четверг университеты в Гонконге отменили занятия до конца текущего семестра на фоне беспрецедентной вспышки насилия на территории нескольких вузов», — говорится в их сообщении.

Этот шаг состоялся через два дня после столкновений между протестующими и полицией в Китайском университете Гонконга, вследствие которых полиция применила слезоточивый газ, а протестующие бросали «коктейли Молотова». На фоне опасений относительно дальнейших столкновений, студентам и сотрудникам было приказано держаться подальше от университетского городка.

На территории Политехнического университета Гонконга протестующие установили баррикады и перекрыли туннель Ганг Гом — главное транспортное сообщение между полуостровом Коулун и островом Гонконг. Бассейн учебного заведения превратили в площадку для тестирования «коктейлей Молотова».

В результате этого Университет Гонконга, Китайский университет и Гонконгский баптистский университет отменили занятия, оставшиеся в текущем семестре, ссылаясь на проблемы с безопасностью людей.

Среди протестующих появились люди с луками, копьями и арбалетами. В городе 14 ноября закрыли также детские сады и школы.

В тот же день полиция Гонконга заявила, что протестующие «стали на шаг ближе к терроризму» за четыре дня массовых беспорядков в городе. По словам представителя полиции Це Чун-Чунга, стражи порядка «полны решимости» остановить насилие и «приветствуют любые меры, которые могут помочь… восстановлению общественной безопасности и порядка».

Тем не менее, несмотря на самые разрушительные беспорядки за пять месяцев, власти Гонконга отказались вводить комендантский час.

При этом довольно жесткие меры полиции Гонконга в отношении протестующих негативно воспринимают на Западе. Исполнительная комиссия конгресса США по Китаю не раз осуждала местные власти за чрезмерное применение силы. В Вашингтоне также уверены, что протесты являются частью плана Пекина по установлению полного контроля над Гонконгом.

Однако власти Китая пока не предпринимают никаких мер в отношении Гонконга, выражая полную поддержку местной администрации и основополагающему принципу автономии «одна страна — две системы». Пекин систематически заявляет о радикализации протестов, связывая это с вмешательством других государств в ситуацию.

Надо сказать, что пока возможность диалога между активистами и местной администрацией выглядит крайне призрачной. Демонстрации в Гонконге относятся к стихийным протестам, у которых нет четких лидеров. В подобных условиях предметный диалог фактически невозможен, так как договариваться не с кем.