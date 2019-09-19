Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%

Монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизило базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25%, говорится в его сообщении.
«Управление кредитно-денежного обращения Гонконга сегодня (в четверг) объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 базисных пунктов до 2,25% годовых, (решение) вступает в силу немедленно. Распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что США 18 сентября понизили процентную ставку ФРС на 25 базисных пунктов», — говорится в сообщении на сайте управления.
ФРС решила в среду снизить учетную ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. Это уже второе снижение подряд.(РИА Новости)
| 2019-09-19T09:24:00+00:00 19 сентября 2019, 11:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss