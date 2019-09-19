Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%

Монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизило базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25%, говорится в его сообщении.

«Управление кредитно-денежного обращения Гонконга сегодня (в четверг) объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 базисных пунктов до 2,25% годовых, (решение) вступает в силу немедленно. Распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что США 18 сентября понизили процентную ставку ФРС на 25 базисных пунктов», — говорится в сообщении на сайте управления.