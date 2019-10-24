Гонконг – точка невозврата пройдена?

Удивительную новость, касающуюся неспокойного Гонконга, распространила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами руководства КНР. Сообщается, что Пекин разрабатывает планы по смене главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам на «временного» руководителя.

Напомним, что все эти месяцы протестов, с начала лета, мэр К.Лам твердо исполняла роль «громоотвода» для участников протестов, которые опасаются, что Пекин усилит давление на Гонконг и ограничит свободы, которыми жители города пользуются благодаря принципу «одна страна, две системы», учрежденному в 1997 году, когда Великобритания передала свою бывшую колонию в ведение КНР.

Источники сообщили журналистам FT, что в Китае хотели бы увидеть стабилизацию ситуации в Гонконге перед принятием финального решения, которое определит будущее города. Главная цель – прекратить насилие.

Если председатель КНР Си Цзиньпин согласится с этим планом, то смена в руководстве Гонконга произойдет не позднее марта. Новый глава администрации останется на этом посту вплоть до окончания официального срока, на который была избрана Лам – то есть до 2022 года, сообщает издание.

Главные кандидаты на замещение должности Лам – Норман Чан, бывший глава Валютного управления Гонконга, и Генри Тан, который ранее был финансовым секретарем и главным секретарем городской администрации, говорится в материале.

Ранее выходила публикация Reuters о записи разговора с участием Лам, во время которого она допустила возможность своей отставки. Но теперь чиновница заявляет, что никогда не обращалась с просьбой к руководству КНР позволить ей уйти в отставку и, таким образом, положить конец политическому кризису в Гонконге.

Напомним, протесты с участием сотен тысяч людей начались в Гонконге с середины июня из-за принятия законопроекта о возможности судебной экстрадиции из Гонконга в КНР. При этом Китай отрицает обвинения в попытках лишить Гонконг свобод, дарованных ему в 1997 году, и обвиняет во вмешательстве и поощрении беспорядков иностранные державы, в том числе США и Великобританию.

Кстати, 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции на материковый Китай правонарушителей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Об этом заявил министр безопасности автономии Джон Ли.

В начале лета документ вызвал многочисленные протесты жителей Гонконга. Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. Впоследствии акции вылились в массовое движение с требованием демократических преобразований. Марши проходили под лозунгами защиты суверенитета Гонконга от притязаний Китая.

Однако вот заставит ли официальный отзыв скандального законопроекта полностью успокоиться те десятки тысяч местных жителей, которые протестуют на улицах с июня? Такое, конечно, возможно, но вряд ли произойдет.

Потому что буквально в тот же день, 23 октября, у здания британского консульства в Гонконге прошла манифестация, участники которой призвали международное сообщество поддержать многомесячную кампанию активистов за проведение реформ в этом специальном административном районе демократических.

То есть, вопрос о том, остановит ли отзыв законопроекта волну недовольства, пока остается открытым.

И кажется, жест примирения со стороны гонконгской администрации не охладил страсти. Появившиеся в среду в соцсетях комментарии активистов протестного движения свидетельствуют о том, что они восприняли отзыв законопроекта об экстрадиции исключительно как тактический маневр администрации Кэрри Лам и намерены продолжать борьбу.

Например, как заявил независимый гонконгский эксперт, основатель компании Brianstorm Content Solutions Брайан Ен, «не следует думать, что это решение позволит властям взять ситуацию под контроль. Администрация Кэрри Лам упустила момент для того, чтобы договориться, и ситуация прошла точку невозврата — протесты в Гонконге будут только нарастать».

Демонстранты по-прежнему призывают к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам и требуют провести независимое расследование действий полиции при предыдущих разгонах протестующих.

Вопрос еще и в том, кого коммунистическое руководство КНР видит в роли нового мэра Гонконга. Потому что если это окажется человек, не скрывающий симпатий к Пекину, можно не сомневаться, что это станет причиной применения различных форм протеста в городе, уже привыкшем к постоянным выступлениям своих жителей.