Гонконг: стрельба боевыми

Ситуация в мятежной островной автономии КНР развивается волнообразно. Очередной пик обострения в Гонконге случился в минувший уик-энд.

В субботу жители Гонконга вышли на улицы в память о «революции зонтиков» 2014 года. Она началась в этот же день ровно пять лет назад. Тогда протестующие требовали предоставления подлинного всеобщего избирательного права. Свое название «революция зонтиков» получила из-за того, что демонстранты использовали зонты, чтобы защищать себя от применяемого полицией слезоточивого газа.

В этот день дошло до того, что протестующие стали бросать коктейли Молотова в здание правительственного комплекса Гонконгской автономии. Что, конечно же, привело к столкновениям правоохранителей с демонстрантами.

На следующий день, в воскресенье антиправительственная акция протеста началась в популярном торговом районе Козуэй-Бэй — митингующие несли плакаты с надписями «Стой за Гонконг, борись за свободу», иностранные флаги, пели песни и скандировали антикитайские лозунги.

Некоторые из демонстрантов били окна в домах и вновь бросали в сторону полиции и административных зданий коктейли Молотова.

Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и поливали их подкрашенной водой, чтобы, вероятно, иметь возможность идентифицировать активистов. Некоторых протестующих задержали. Однако тысячи митингующих перегруппировались и прошлись маршем по главной магистрали района, перекрыв движение транспорта. Скандируя «будьте вместе с Гонконгом, боритесь за свободу», демонстранты растянулись примерно на 1 км. Некоторых из них несли плакаты, зонтики, а также флаги США, Великобритании и других зарубежных государств. Участники марша также рисовали граффити на стенах и срывали надписи с поздравлениями в честь скорой 70-летней годовщины установления власти Коммунистической партии Китая в стране — Дня образования КНР.

Участники акции протеста попытались перекрыть движение на некоторых дорогах в центре города, они соорудили на улицах баррикады из тележек и уличных баков для мусора.

Участники протестного движения рассматривают акцию перед Днем образования КНР, который празднуется ежегодно 1 октября, как возможность еще раз громко заявить о своем возмущении по поводу растущего влияния Пекина на жизнь и политику в Гонконге.

Надо особо отметить, что в воскресенье, впервые за все месяцы протестов, дошло до применения огнестрельного оружия. Полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами. Как сообщает South China Morning Post, офицер под прикрытием выстрелил в воздух около площадки Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай. Вместе с тем цель, по данным издания, остается неясной. Позже источник подтвердил, что в инциденте со стрельбой участвовали четыре сотрудника местной полиции под прикрытием. Издание также сообщает, что полицейские подверглись «жестоким нападениям со стороны демонcтрантов», прежде чем выстрелить в воздух.

Во время воскресных протестов были задержаны более 100 человек, 25 попали в больницу с травмами, сообщает South China Morning Post. Столкновения полиции с демонстрантами длились часами и были более жесткими, чем накануне.

Известно, что протестующие призвали к всеобщей забастовке в понедельник, 30 сентября, а также пообещали полномасштабные протесты во вторник. То есть, невзирая на запрет властей, демонстранты уже анонсировали новый антиправительственный марш на 1 октября. В этот день и будет отмечаться 70-я годовщина основания Китайской Народной Республики. По Гонконгу развешаны плакаты, которые называют эту годовщину «Днем скорби». При этом, несмотря на массовые акции протеста, правительство Гонконга уже объявило, что глава администрации района Кэрри Лам вместе с делегацией отправится 30 сентября в Пекин для празднования годовщины. Что, конечно, вряд ли добавит им симпатий со стороны горожан.

Напомним, акции протеста начались в конце марта из-за закона об экстрадиции, который, как уверены митингующие, направлен против диссидентов и оппозиционеров, бежавших с материкового Китая в Гонконг. И хотя 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, акции все еще продолжаются. И когда они закончатся, Бог весть.