Гонконг рискует автономией

Ситуация внутри и вокруг Гонконга легче не становится. Акции протеста проходят уже где угодно – на улицах, в аэропорту, на железнодорожных станциях, и даже в городской подземке.

21 августа сотни демонстрантов столкнулись с полицией в ходе акции протеста в метро Гонконга. Сторонники автономии блокировали входы и выходы на станции и использовали в борьбе против полицейских огнетушители, лазерные указки и масло, которым заливали пол перед наступлением стражей порядка.

В этот же день стало известно, что вот уже почти две недели власти КНР держат под «административным арестом» в континентальной части страны сотрудника консульства Великобритании в Гонконге Саймона Ченга. Он исчез 8 августа, когда ехал из Шэньчжэня в Гонконг на скоростном поезде. Китайский закон допускает административный арест подозреваемых на срок до 15 дней, что является обычным средством, применяемым против диссидентов и оппозиционеров. Причины задержания Ченга не ясны, однако оно произошло как раз в тот момент, когда Пекин обвинял иностранные правительства, в том числе британское, во вмешательстве в свои внутренние дела в связи с масштабными манифестациями в Гонконге.

Мало того, китайские власти умудрились воспользоваться еще и неоднозначностью публичных политических высказываний президента США. Государственные СМИ Китая начали распространять ролик подконтрольной рэп-группы Chengdu Revolution со вставками из выступления Дональда Трампа. В них американский лидер призывает отказаться от советов Китаю по поводу действий в Гонконге, поскольку административный район является его частью, сообщает Business Insider.

Рэперы использовали слова Трампа от 2 августа. «Вероятно, что-то происходит в Гонконге. Но Гонконг — это часть Китая, и эта страна сама может разобраться в ситуации и не нуждается в советах», — звучит в середине трека.

То есть, слова Трампа в ролике практически полностью совпадают с официальной позицией Пекина, который рассматривает протесты как свое внутреннее дело. Хотя уже 19 августа Трамп объявил, что если Китай применит силу против демонстрантов в Гонконге, это может оказать влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Протесты продолжаются почти три месяца, и они, конечно, бьют по экономике города. Больше всего пострадали сферы туризма и розничной торговли, которые потеряли зарубежных клиентов. Трудности испытывает и местный авиаперевозчик Cathay Pacific. По словам мэра Гонконга Кэрри Лам, ситуация в городе даже хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года.

А тут еще Пекин начал крупные военные учения у границ Гонконга. Эксперты не исключают, что это лишь прикрытие подготовки Китая к вводу в город войск и народной милиции.

В китайских СМИ, в «лучших» традициях коммунистической пропаганды, демонстрантов называют «погромщиками» — но сами участники протестных акций считают себя просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию.

Бывшая британская колония является частью КНР с 1997 года. Ей присвоен статус специального административного района и до 2047 года гарантированы широкие права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.

И до недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности тамошней юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале 2019 года правительство города вдруг объявило, что разрешит экстрадицию правонарушителей на материк. Это и привело к массовым протестам. А уже по ходу дела участники демонстраций перешли к требованиям проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы правительства Гонконга Кэрри Лам.

При этом опросы западных журналистов внутри материкового Китая свидетельствуют о том, что большинство его жителей критически относятся к протестам в Гонконге. И объяснить такую реакцию наверное не сложно. Прежде всего, потому что до сих пор большинство жителей КНР в основном получают информацию из китайских государственных СМИ. А те освещают события в Гонконге лишь в выгодном официальному Пекину ключе.

Впрочем, в самом Гонконге демонстрантов не пугают ни такие настроения, ни реальный риск вторжения войск КНР. Они намерены продолжать выходить на улицы. «Мы знаем, что срок нашей автономии истекает в 2047 году. Но как минимум до тех пор мы должны отстаивать наши права и показывать миру, что у нас есть свобода слова и собраний», — заявил в эфире германского телеканала ARD один из протестующих.

Конечно, хочется пожелать им всем удачи, но говорить аж о 2047 годе на фоне столь тревожных сигналов в настоящем, кажется все-таки чересчур самонадеянным. Потому что, к великому сожалению, сохраняется вероятность уничтожения автономии уже в ближайшее время. Пусть даже при недовольстве, но, все же, невмешательстве всех государств мира.