Гонконг обостряет отношения

Сенат США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону принимать меры против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Специальном административном районе Гонконг. По нему предусматривается введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека. После согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект передадут президенту США Дональду Трампу на подпись. Тем временем в администрации Трампа небезосновательно опасаются, что закон может отрицательно сказаться на ходе торговых переговоров Пекина и Вашингтона.

Потому что реакция Китая была мгновенной. В заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана говорится: «Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьезным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого».

Вообще, в последнее время не часты случаи, когда демократы и республиканцы демонстрируют столь редкое единодушие. «Сенат занял твердую позицию в поддержке населения Гонконга… Это важный шаг в привлечении Коммунистической партии Китая к ответственности за подрыв автономии города»,- заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.

И теперь администрация Трампа должна будет в течение 180 дней подготовить доклад, содержащий перечисление должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге,- против них будут введены санкции.

Кроме того, закон обязывает госсекретаря США не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг имеет достаточную автономию, чтобы сохранить особый статус в отношениях с Вашингтоном. Согласно закону о политике в отношении Гонконга от 1992 года, город сохраняет особые преференции в торговле с США вне зависимости от того, входит ли он в состав КНР или нет. Если в Вашингтоне решат, что автономия Гонконга нарушается, торговые преференции отменят.

В новом законопроекте отдельно оговаривается и положение ведущей силы гонконгских протестов — студентов. В тексте документа сказано, что аресты и задержания китайской полицией не повлияют на выдачу студентам американских виз.

В последнее время ситуация в Гонконге обостряется чуть ли не регулярно. В прошлые выходные протестующие студенты забаррикадировались в Гонконгском политехническом университете, который полиции пришлось брать штурмом. Во вторник полиция арестовала 1,1 тыс. протестующих, изъяв у них более 3 тыс. «коктейлей Молотова».

Однако в Политехе еще остаются студенты, которые забаррикадировались, и временами предпринимают попытки бегства через канализацию.

Полиция теперь вынуждена ставить заслоны и в канализационной сети. То есть, Политехнический университет все еще в осаде полиции. Если 19 ноября в нем оставались сотни человек, которые забаррикадировались в кампусе Политеха, то 20 ноября в учреждении оставались «десятки протестующих». Причем, часть из них пытается сбежать через канализацию, сообщает BBC, ссылаясь на рассказ местной полиции.

В частности, уже арестованы шесть человек, пытавшиеся покинуть захваченное здание через канализацию.

Политех Гонконга — последний из пяти гонконгских университетов, которые протестующие занимали последние 10 дней. Многие протестующие сдались полиции или покинули учреждения в ходе медицинской эвакуации. Однако в полиции сообщили о более тысячи арестованных протестующих. Некоторых из них, а именно тех, кто не достиг 18 лет, отпустили домой, хотя их фамилии и были записаны в протоколы. Остальные остаются арестованными. Именно поэтому студенты не спешат сдаваться полиции, хотя та объявила, что надеется на взаимопонимание и если Политех будет разблокирован, никого арестовывать не будут.

После того, как полиция заметила студентов в канализации, такого рода инженерные коммуникации города также заблокировали пожарные команды и правоохранители. Причем, в полиции признали, что, похоже, пресеченная ими попытка побега через канализацию, была не единственной, и неизвестно, когда и сколько людей уже покинули Политех именно таким образом. На всякий случай по указке полиции дайверы обыскали близлежащие туннели канализации, но никого в них не обнаружили.

Перед этим студенты предприняли отчаянную попытку покинуть захваченное здание на мотоциклах — рвануть разом и прорвать полицейскую блокаду. Вырваться за пределы оцепления им удалось, однако позже полиция похвасталась, что задержала почти всех, кто участвовал в этом прорыве — примерно сорок человек.

Из всего вышеописанного следует, что напряжение, как внутри маленькой автономии, так и вокруг нее, отнюдь не спадает. Куда повернет ситуация, какие неожиданности еще предстоит увидеть Гонконгу – на эти вопросы не может ответить никто.