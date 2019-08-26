Гонконг: напряжение на пределе

Ситуация в протестующем Гонконге остается весьма тревожной, и даже более того — впервые с начала выступлений там применили огнестрельное оружие.

Это сделала полиция во время разгона участников акции протеста в городском районе Цуен Ван. «Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета», — рассказал прессе сотрудник полиции. Данных о пострадавших во время стрельбы пока нет.

Но все же, произошедшее явно свидетельствует о том, что в последнее время митинги становятся все более ожесточенными.

В воскресенье гонконгская полиция применила спецсредства, в частности, слезоточивый газ, для разгона групп радикально настроенных манифестантов. Противостояние возникло в вышеупомянутом районе Цуен Ван в материковой части специального административного района. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута акции и стали устраивать беспорядки. Они блокировали улицы, строили баррикады, вооружались кирпичами. В ответ на эти действия полицейские применили слезоточивый газ.

Опасаясь актов вандализма, оператор метро MTR объявил о временном закрытии трех близлежащих к зоне шествия станций подземки Гонконга.

Полицейские использовали слезоточивый газ во второй раз за два дня. Накануне его применили против манифестантов в районе Kwun Tong.

Отмечается, что протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, а полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и «губчатых» гранат. Столкновения продолжаются в ряде районов, а некоторые участники протестов ломают «умные фонари», оснащенные камерами.

Кроме того, 25 августа полиция Гонконга впервые с начала масштабных антиправительственных демонстраций применила спецмашины с водометами для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика, каждый из которых оснащен водяными пушками. Как сообщают местные СМИ, новая техника пока не была задействована в полную силу непосредственно против толпы манифестантов, которая отступила под натиском полицейских сил. В опубликованном властями заявлении было сказано, что радикально настроенные протестующие заблокировали несколько дорог в городе, парализовав движение транспорта. Помимо прочего демонстранты бросали кирпичи и светили мощными лазерами в правоохранителей, по мнению которых, эти действия представляли для них угрозу. Стражи правопорядка предупредили, что в скором времени начнут операцию по зачистке.

Хотя еще в пятницу были надежды на то, что протесты наконец вернутся в мирное русло, без разного рода столкновений и акций неповиновения. Потому что в тот день десятки тысяч продемократических активистов в Гонконге образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция под названием «Гонконгский путь» проводилась вдоль трех веток метро. В деловом центре города группы демонстрантов разложили плакат с надписью «Мы хотим демократию». В целом манифестация проходила мирно. Ее участники стояли вдоль тротуаров с зажженными фонариками, пели песни и не пытались перекрыть улицы. В ответ и полиция воздержалась от разгона собравшихся.

Возможно, это и есть тот путь, который способен привести к результатам. Как известно, новейшая история знает примеры целых революций и государственных переворотов, ставших итогом длительного мирного стоячего протеста.

А пока Китайская народная армия сосредоточилась на границах Гонконга, провела там абсолютно красноречивые учения и ждет команды.

И следует благодарить Бога, что Китаю с его мощнейшей репрессивной машиной, включающей Народную вооруженную милицию (представляющую более серьезную силу, чем полиция, которая сейчас противостоит протестующим), удается сдерживать себя и не применить в Гонконге настоящую силу, включая бронетехнику. Хотя наблюдатели рассказывают, что как раз бронетехника к городам, расположенным недалеко от Гонконга, уже стянута. То есть, терпение Компартии Китая на пределе.

Что же будет, если «красный» Пекин введет войска в Гонконг, остающийся до 2047 года особой территорией КНР?

Ведь фраза «Одна страна, две системы» это как раз про Гонконг и Китай. В 1997 году под этим лозунгом Гонконг получил расширенную автономию на 50 лет. За ним сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории, международного финансового центра с собственной валютной системой. Гонконг имеет собственные исполнительную, законодательную и судебную системы, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.

Интересный вопрос — если завтра статус Гонконга будет грубо нарушен Пекином, кто вступится за 7-миллионный китайский оазис капитализма на краю полуторамиллиардной «красной» империи? Есть ответ? Нет ответа. Потому что вряд ли кто решится на такое.