Голые девушки ограбили звезду американского футбола

Американский раннинбек Нью-Йорк Джетс Левеон Белл, выступающий в Национальной футбольной лиге, заявил, что стал жертвой кражи. Сумма убытков оценивается в один млн долларов, сообщает Сегодня.

По словам спортсмена, 25 мая две женщины украли из его дома в штате Флорида одежду, обувь, часы, деньги и драгоценности. При этом Белл не смог описать, как они были одеты. Левеон заявил, что утром они лежали обнаженными в его постели.

В полицейском отчете указано, что Белл назвал женщин «своими подружками». В то время, когда спортсмен выходил из дома, девушки якобы лежали в его кровати без одежды. В итоге Левеон пожаловался, что лишился украшений. В частности, у него украли алмазный кулон с черной пантерой.