Голосования могут перерасти в нечто большее

Остается совсем немного времени до начала голосований в заморской соседней стране. Группа сотрудников ЦИК Азербайджана во главе с ее руководителем Мазахиром Панаховым уже находится в Казахстане – они поехали туда по приглашению тамошних коллег, и будут наблюдать за ходом выборов нового президента республики на ряде избирательных участков в столице Нур-Султане (Астане) и в некоторых других регионах страны. Процесс назначен на 9 июня.

Но главный вопрос все-таки в том, что это будет на самом деле – честные и прозрачные выборы нового главы государства, которого народ определит для себя по результатам, представленным кандидатами на этот пост в ходе напряженной агитационной кампании, или просто какая-то «более или менее приличная» имитация этой демократической процедуры? К сожалению, последний вариант давно уже превратился в прочную традицию в целом ряде постсоветских государств, и, Казахстан определенно из этого ряда. Можно ли ждать изменения этой порочной устоявшейся практики на сей раз? Пока что признаков, указывающих на такой вариант развития событий, не наблюдается.

Хотя бы, потому что собственно «напряженной агитационной кампании» в назначенном для этой цели месяце мае как таковой не было вовсе. И пусть и.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев (посаженный на трон Нурсултаном Назарбаевым), также являющийся кандидатом на этот пост, назвал своей «принципиальной позицией» обеспечение «справедливых и честных выборов». По факту реальную оппозицию к участию в этих выборах со своим кандидатом просто не допустили. Хотя в заведомо готовый сценарий согласились вписаться другие 6 кандидатов – очевидно, просто «статисты на договоре»:

Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии (КНПК);

Дания Еспаева – от партии «Ак жол»;

Толеутай Рахимбеков – от партии «Ауыл»;

Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;

Садыбек Тугел – от республиканского движения «Ұлы дала қырандары»;

Амиржан Косанов – от движения «Улт тагдыры».

И, кстати, с момента назначения даты выборов, 6-х по счету и 4-х внеочередных в истории независимого Казахстана, в стране практически все уверены в предопределенности исхода «голосования». Надо помнить, что большинство международных наблюдателей ни разу не признавали, ни одни выборы в стране свободными и справедливыми.

Таким образом, на сей раз ожидается некая процедура закрепления политического застоя, примерно, как и в других постсоветских республиках с похожими режимами.

Если только не начнутся протестные выступления, способные хоть как-то отрезвить правящие кланы. Намеки на такую возможность есть. 7 июня Генеральная прокуратура Казахстана выступила с предупреждением к гражданам, что «за призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях». Заявление заместителя главы ведомства Булата Дембаева опубликовано на официальном сайте ведомства. В нем сообщается, что «в социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 9 и 10 июня», а также указывается, что «в целях обеспечения общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения» Генпрокуратура «обращает внимание» на закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и призывает «неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях».

А ранее и Министерство внутренних дел заявило о том, что в преддверии дня выборов полиция переводится на усиленный вариант несения службы.

Напомним, первые акции против «транзита власти к преемнику» прошли сразу после объявления о предстоящих выборах — 1 мая в ряде городов страны состоялись митинги без санкции властей. В результате было задержано, по официальным данным, не менее 80 человек. Задержания происходили и 9 мая, в том числе в Алматы и в столице. Некоторые из задержанных впоследствии получили аресты и штрафы.

И вот уже 7 июня стали появляться сообщения, что в Нур-Султане накануне досрочных президентских выборов квартиры нескольких участников первомайской мирной акции протеста подверглись насильственным обыскам. Со взломом дверей, передает Радио Свобода.

Трудно пока сказать, во что все это может вылиться через пару дней. Во всяком случае, как заявила агентству Ferghana News исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Мира Ритман, в стране уже «появились трещины недовольства», однако «вряд ли это изменит результат».