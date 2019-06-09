Голосование началось на выборах президента Казахстана

Все избирательные участки Казахстана открылись в 8.00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на казахстанский ЦИК.

В воскресенье, 9 июня, жители Казахстана в шестой раз выбирают президента. По словам секретаря ЦИК Казахстана Сабилы Мустафиной, в стране к настоящему моменту открылись 9920 избирательных участков.

В выборах впервые не участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Он объявил об уходе со своего поста 19 марта 2019 года, после этого были объявлены внеочередные выборы. Свои полномочия Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев был президентом Казахстана более 29 лет.