Голословные обвинения

В выходные многие, вероятно, узнали из теленовостей о событии, произошедшем в столице Франции – неизвестные напали на редакцию армянского издания во Франции Nouvelles d»Arménie (Новости Армении). Они разбили три компьютера и фотоаппарат. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 октября.

Компьютеры сами по себе особой ценности не представляли, но в них был загружен макет свежего номера журнала, который нужно было отправить в печать вечером 20 октября, рассказали сотрудники издания.

«Наша редакция пристально освещает вопросы Нагорного Карабаха, криминализации отрицания Геноцида, а также вопрос защиты курдов от нынешней турецкой агрессии», — говорится в сообщении журнала.

Свое осуждение в связи с этим происшествием тут же выразила посол Армении во Франции. «Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d’Arménie. Это серьезное посягательство на свободу слова и республиканских ценностей», — говорится в заявлении, размещенном на странице армянского посла Асмик Толмаджян в Twitter.

Известно, что это французское издание часто пишет про «геноцид армян и других народов в Османской Турции (греков, ассирийцев, езидов)», а также внимательно следит за событиями в Сирии, а редактор журнала Ара Торанян принимал участие в ряде мероприятий по осуждению турецкой «агрессии» и поддержке сирийских курдов.

Сам Ара Торанян заявил, что атаки на редакцию Nouvelles d’Arménie – не новость, и журнал все равно выйдет. Он рассказал, что их журнал, выходящий в Париже, освещает жизнь армянской общины и связи с Арменией. По словам Тораняна, в ночь на воскресенье редакция журнала была ограблена. Налетчики выломали дверь, похитили фотоаппарат и три компьютера. Отметим, что первоначально говорилось о разрушении компьютеров и фотоаппарата, а потом вдруг оказалось, что они украдены – согласитесь, совершенно разные вещи.

Впрочем, в редакции уже побывала французская полиция и есть надежда, что рано или поздно круг подозреваемых в совершении нападения будет определен.

Гадать и рассуждать о том, кто стоит за взломом, можно долго. В конце концов, речь идет о многомиллионном многонациональном городе, в котором ежедневно находится около 2 млн. иностранных туристов. Тем не менее, армяне уже самоуверенно заявляют, что «очевидно, мотивы были не материальными». Потому что, «в этом районе столицы компьютеры воруют нечасто». Кроме того, эти компьютеры были старыми и сами по себе ценности не представляли. Намного важнее было их содержимое: интервью, контакты влиятельных лиц (в том числе министров) и другая информация.

«В последние десять дней я участвовал в нескольких митингах против турецкой агрессии в Сирии. В этом контексте очевидна причинно-следственная связь со случившимся», — заявил Торанян. Вывод, конечно, чересчур смелый. Известно, что новый номер журнала выйдет: в редакции сделали резервную копию всех статей, потому что «к опасности атак уже привыкли», добавил он. Мол, десять лет назад произошло похожее ограбление: тогда украли домашний компьютер Тораняна.

К этим странным безосновательным обвинениям присоединился еще один журналист Nouvelles d’Arménie. «Думаю, что нападение на редакцию в Париже – дело рук турков», — заявил сотрудник Nouvelles d’Arménie Ален Саркисян.

«На данный момент неизвестно, почему напали на редакцию и сколько было нападавших. Взломали дверь редакции, вытащили три компьютера, процессор и фотоаппарат», — отметил Саркисян. По его словам, «это был важный номер. Там были статьи о нападении Турции (на север Сирии), репортаж о WCIT 2019, материал, посвященный 150-летию Комитаса».

«Есть подозрения, что турки сделали это с целью запугивания или, чтобы навредить, так как позиция редакции защищает курдов. 12 октября был митинг, на котором выступил главный редактор журнала Ара Торанян, призвав помочь и защитить курдов от турок, заявив, что Эрдогану нельзя позволить убивать курдов, и Франция должна помочь курдам оружием». Саркисян отметил, что в тот же период был взломан сайт премьер-министра Армении Пашиняна.

По его словам, в редакции не было видеокамер, но полиция ведет следствие, были взяты отпечатки пальцев, могут быть исследованы камеры, установленные на улице. Саркисян сказал, что в последний раз турки нападали на редакцию и офисы армянских организаций в 2006 году.

Трудно конечно проверить, не врут ли армянские журналисты, обвиняя и в своих предыдущих бедах каких-то турков. Чтобы утверждать такое, нужно иметь под рукой хотя бы мало-мальские доказательства, а как раз их у армян, очевидно, нет. А делать голословные заявления чревато позором. Что если завтра парижские полицейские установят, что за взломом и воровством стоят банальные мелкие преступники, не подозревающие о политических разногласиях между Турцией и Арменией? Повернется ли тогда у этих журналистов язык принести извинения туркам за зряшные подозрения и обвинения?