Голодный медведь выкопал тело и съел

Медведь выкопал труп из могилы на одном из кладбищ Комсомольска-на-Амуре, сообщает gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что на кладбище остались только лохмотья одежды усопшего.

Как сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира министерства природных ресурсов края Юрий Колпак, на отстрел медведя было выдано разрешение и прошлой ночью животное застрелили.

«Причина появления медведя банальная: по обычаям, люди оставляют на кладбище еду. Животные собирают все съедобное, что оставлено около памятников», — говорится в сообщении.

Для региона характерно большое количество случаев нападения медведей.