Голливудские актёры попросили Путина выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

Около 50 актеров, музыкантов, писателей, художников и спортсменов из разных стран обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подписи под обращением поставили голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан-Мишель Кусто, актер и посол доброй воли ООН по окружающей среде Эдриан Гренье, российский музыкант Илья Лагутенко, певица Сати Казанова, модели Наталья Водянова, Даутцен Крез и многие другие.

Авторы письма просят создать для животных наиболее благоприятные условия, расширить вольеры, в которых они сейчас содержатся в бухте Средняя. Они подчеркивают, что жизнь морских млекопитающих находится под угрозой.

«Мы просим вас и правительство России планировать возвращение косаток и белух в Охотское море, при возможности, в их родные популяции, и обсуждать этот вопрос с российскими учеными и некоммерческими организациями», – говорится в тексте обращения.