Голливудские актеры разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера

По данным издания, пьеса под названием «Расследование: поиск правды в десяти актах» (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts) транслировалась в прямом эфире в 21.00 (4.00 мск).

На сайте, где выложена запись пьесы, сообщается, что сценаристом выступил Роберт Шенккан.

Ранее сообщалось, что звезды Голливуда, среди которых Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. При этом знаменитости на видео приводят в качестве доказательства доклад Мюллера, который, по их мнению, «ясно показывает сговор с Россией», однако, по их словам, этот доклад фактически никто не читал.(РИА Новости)