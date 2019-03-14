Голливудская актриса Лори Лафлин заплатила 1 млн долларов, чтобы выйти на свободу

Американская актриса Лори Лафлин, подозреваемая в даче взятки ради поступления дочерей в престижный университет, отпущена под залог в размере 1 миллиона долларов. В среду, 13 марта, мировой судья Стив Ким освободил исполнительницу ролей в сериалах «Полный дом» и «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» под залог в 1 миллион долларов после короткого слушания в федеральном суде в Лос-Анджелесе.

Ранее актриса добровольно явилась в Федеральное бюро расследований (ФБР) США в связи с обвинениями в ее адрес. Лафлин подозревается в том, что она заплатила 500 тысяч долларов, чтобы выдать двух своих дочерей за спортсменок и устроить их через команду академической гребли в Университет Южной Калифорнии.