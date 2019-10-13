Голландский арбитр извинился перед Азербайджаном за ошибку в матче с Венгрией

Голландский судья Деннис Хиглер, обслуживавший отборочный матч Евро-2020 Венгрия – Азербайджан, извинился перед нашей командой и ее главным тренером Николой Юрчевичем за незасчитанный на последних минутах гол, передает корреспондент haqqin.az из Будапешта.

После завершения матча рефери посмотрел видео данного эпизода и понял, что в эпизоде с голом Бахлула Мустафазаде все было по правилам – мяч не коснулся руки нашего футболиста.

Просмотрев эпизод, судья принес свои извинения сборной Азербайджана.

| 2019-10-14T01:25:19+00:00 14 октября 2019, 02:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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