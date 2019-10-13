Голландский арбитр извинился перед Азербайджаном за ошибку в матче с Венгрией

Голландский судья Деннис Хиглер, обслуживавший отборочный матч Евро-2020 Венгрия – Азербайджан, извинился перед нашей командой и ее главным тренером Николой Юрчевичем за незасчитанный на последних минутах гол, передает корреспондент haqqin.az из Будапешта.

После завершения матча рефери посмотрел видео данного эпизода и понял, что в эпизоде с голом Бахлула Мустафазаде все было по правилам – мяч не коснулся руки нашего футболиста.

Просмотрев эпизод, судья принес свои извинения сборной Азербайджана.