Голанские высоты и армянские фантазии

Это уже стало традицией. Стоит где-то в мире произойти какому-то событию, как армянские СМИ и экспертное сообщество начинают примерять случившееся к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Так было, когда Россия признала «независимость» Абхазии и Южной Осетии. Так было и когда РФ аннексировала Крым.

Потом был «референдум» в Каталонии, который в РА тоже восприняли, как повод для радости. О том, что никто этот «референдум» не признал, а глава каталонских сепаратистов был вынужден бежать из Испании, в РА как-то предпочли забыть. Метод не новый, но в арсенале армянских пропагандистов нет ничего иного, кроме бесконечных попыток выдавать желаемое за действительное.

Так произошло и на сей раз, после того, как президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании Голанских высот территорией Израиля. Казалось бы, Армения давно, на разных уровнях, выражает недовольство, если не сказать озлобленность, уровнем развития азербайджано-израильских отношений, особенно по части продажи еврейским государством оружия нашей стране. Но, все это вмиг было забыто. Ведь замаячила перспектива новых примитивных спекуляций.

Их общий смысл свелся к тому, что решение Трампа по Голанским высотам можно расценивать, как новую возможность для никем не признанной «НКР». Армянские СМИ уже сыплют недовольством в адрес России, коря ее за то, что она не признает «независимости» так называемой «НКР». Мол, посмотрите, как поступают настоящие стратегические союзники — США приняли решение о признании Голанских высот территорией Израиля, а значит и РФ должна признать «независимость» никем не признанной «НКР».

Попутно, много говорится о том, что армянское лобби в США должно активизировать свою работу, требуя от Соединенных Штатов, того же, то есть признания «независимости» так называемой «НКР». О том, что сама Армения до сих пор не решилась на такой шаг, авторы всех этих советов благополучно умалчивают.

Но главное, они совершенно осознанно врут армянской общественности, пытаясь провести параллели там, где ими и не пахнет. Ведь, каждый случай конфликта между теми или иными странами является специфическим и экстраполировать ситуацию с одним из таких конфликтов на ситуацию с другим — осознанная манипуляция.

При этом, в армянской прессе встречаются и частично трезвые рассуждения. Так, Tert.am побеседовал с координатором евроатлантических исследовательских проектов Фонда ARDI, научным сотрудником Отдела международных отношений и безопасности Университета Лестера (Великобритания), экспертом Вашингтонского института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Эдуардом Абрамяном.

«Доклад об идее признания Голанских высот суверенной территорией Израиля был подготовлен по инициативе госсекретаря Майка Помпео еще в декабре, где он призвал президента воздержаться от такого шага, аргументируя, что это не только не поспособствует укреплению безопасности Израиля, но может иметь и противоположный эффект — послужить дополнительной предпосылкой для новой напряженности в парадигме Израиль – условный арабский мир», — отметил он.

Это правда. В самом Израиле много говорится на эту тему. В целом, многие израильские эксперты отмечают, что данное решение Трампа больше носит характер поддержки с его стороны в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, над головой которого стремительно сгущаются тучи. Такая поддержка может быть полезна для самого Нетаньяху, но она весьма опасна для еврейского государства.

Но, вернемся к Эдуарду Абрамяну. Он напоминает, что Соединенные Штаты в свое время голосовали в ООН по вопросу Голанских высот в пользу территориальной целостности Сирии. При этом, он считает, что теперь, спустя годы, президент страны и, видимо, очень скоро также Конгресс США принимают совсем другое решение, учитывая тезис о безопасности Израиля.

«Это определенно начало трансформации международного права, и Армения просто не может позволить себе максимально не воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул Э.Абрамян. И именно поэтому я называю его позицию частично трезвой. И дело далеко не в том, что этот эксперт явно переоценивает роль и значимость Армении для США.

Я вынужден кое-что напомнить. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция Организации по этому вопросу не изменилась. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совбеза ООН следует считать прямым нарушением.

Кроме того, Пекин не согласился с решением президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан. «Китай выступает против любых односторонних действий, которые подменяют факты, и не хочет нового обострения в регионе», — подчеркнул дипломат.

Канада также не будет признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. «В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта давняя позиция Канады остается неизменной», — заявили в канадском ведомстве, подчеркнув, что «аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку», — говорится в заявлении МИД Канады.

Наконец, министр иностранных дел Евросоюза Федерика Могерини опубликовала сегодня заявление от имени 28 стран ЕС, в котором подчеркивается, что ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. «Наша позиция по поводу Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 СБ ООН, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами», — говорится в заявлении.

То есть, никто не пошел на поводу у США. А это уже тревожный сигнал для Израиля, который по сути превращается в государство, действия которого осуждают практически везде — в РФ, Китае, Евросоюзе. Такого не было, пожалуй, никогда с момента создания еврейского государства. И именно поэтому многие израильские эксперты высказывают тревогу по поводу случившегося.

И на этом фоне поистине комично, когда армянские СМИ и эксперты начинают «делить шкуру не убитого медведя», радуясь событию, которое никакого отношения к РА и к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту не имеет. Никто в мире не ставит принадлежность Азербайджану оккупированных РА территорий нашей страны. Как бы не хотелось ереванским фантазерам верить в обратное.