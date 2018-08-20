«Гобсеки» с острова Пираллахи

«Уже тогда это был глубокий старик (Гобсек — ред.) весьма примечательной внешности — с «лунным ликом», жёлтыми, как у хорька, глазами, острым длинным носом и тонкими губами. Жертвы его порой выходили из себя, плакали или угрожали, но сам ростовщик всегда сохранял хладнокровие — это был «человек-вексель», «золотой истукан». Из всех соседей он поддерживал отношения только с Дервилем, которому однажды раскрыл механизм своей власти над людьми — миром правит золото, а золотом владеет ростовщик».

«Гобсек», Оноре де Бальзак

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На острове Пираллахи и близлежащем шельфе издавна ведется добыча нефти, а местные жители, работающие в этой сфере, получают зарплату выше среднего на банковские карты. Относительно стабильные доходы проживающих здесь людей в условиях бездействия правоохранительных органов и судебной системы обернулись настоящей бедой для населения.

Ростовщики отбирают зарплатные карты граждан, приписывают им в нотариальном порядке несуществующие суммы, вымогают высокие проценты и никак не заверяют сделки. В конечном счете, аферисты отрицают факт выплаты взятой суммы, возбуждая гражданские, а с недавнего времени — уголовные дела в отношении своих жертв. «Более всего впечатляет, как нечистые на руку «бизнесмены» выигрывают все судебные процессы. Получая поддержку в судах, орудующая на острове группа финансовых аферистов перешла к более изощренной практике запугивания граждан – возбуждению уголовных дел», — рассказал # известный юрист Акрам Гасанов.

О том, что с недавнего времени поселок Пираллахи оказался в центре публичных скандалов и громких судебных разбирательств с участием ростовщиков, известно по публикациям в СМИ. Однако меры по обузданию предприимчивых дельцов до сих пор не предприняты. Суды по-прежнему принимают сторону дельцов, совершенно не интересуясь их незаконной банковской деятельностью и уклонением от налогов. Как выяснилось из беседы нашего корреспондента с А. Гасановым, при выявлении подобного суд обязан представить информацию в Генеральную прокуратуру. Однако, несмотря на то, что юрист, защищающий права попавших в силки ростовщиков граждан, неоднократно обращал внимание судей на эту их прямую обязанность, осуществляющие правосудие государственные органы остаются глухи к таким доводам.

В результате, пользуясь своей безнаказанностью, орудующая в Пираллахи группа ростовщиков уже долгое время держит в страхе жителей острова, рассказал собеседник. К примеру, братья Надир и Эльшан Алекперовы, первый из которых является бывшим работником филиала Международного банка Азербайджана, используют получаемые в этом и прочих коммерческих банках страны кредиты, выдавая эти средства под кабальные проценты. Учитывая большое количество судебных исков, братья погрузили в долговую яму многих жителей упомянутого населенного пункта. На самом деле братья Алекперовы лишь частный случай, поскольку ростовщиков на острове как грибов после дождя.

Действуют они по хорошо налаженной преступной схеме. Скажем, если заемщику требуется 10 тыс. манатов, вернуть он должен сумму, вдвое превышающую полученную. Во избежание последствий, связанных с выдачей денег под проценты, кредитные аферисты нотариально заверяют сделку о предоставлении заемщику суммы, с учетом процентов, превышающей реально выданную. Зачастую граждане не получают даже половины этой суммы. Никаких расписок и прочих свидетельств о выплате заемщиком долга ростовщики своим жертвам не выдают, но себя страхуют исправно, позже выбивая даже уплаченную часть долга через суды. По наблюдениям А.Гасанова, у судов особый пиетет к пираллахинским ростовщикам.

Случай с жительницей острова Валерией Панфиловой, чье дело рассматривалось в Суде по тяжким преступлениям и на данный момент передано в Бакинский апелляционный суд, яркое подтверждение намерения ростовщиков окончательно запугать население Пираллахи, считает юрист. Ведь если раньше дельцы ограничивались гражданскими исками, сегодня такие дела переходят в уголовную плоскость и людям угрожают лишением свободы. На взгляд собеседника, с этой точки зрения, уголовное дело в отношении его подзащитной имеет весьма показательный характер.

«Это первый в своем роде случай, когда ростовщики пытаются посадить человека. Таким образом, дельцы перешли в наступление с целью запугать людей и затянуть потуже кредитную удавку на шее у жителей целого столичного поселка. Для меня это дело представляет особую важность ввиду недопустимости нового витка произвола», — сказал он.

Со слов адвоката, упомянутый выше Э.Алекперов заключил нотариально заверенный договор займа с В.Панфиловой в письменной форме. Женщина выплатила проценты по долгу, однако расписки об этом ей не предоставлялись. На данный момент она осталась должна Э.Алекперову 10 тыс. манатов, однако ростовщик, не выдававший должнице никаких свидетельств о получении денег, требует вернуть всю сумму. Основанием для возбуждения уголовного дела стали голословные утверждения Алекперова о том, что Памфилова, якобы, не выполнила обещание положить деньги в ломбард.

Это ничем не обоснованное и не подтвержденное заявление ростовщика стало основанием для возбуждения не гражданского, а именно уголовного дела за обман и мошенничество. Редакция не станет описывать все ухищрения дельцов и их окружения, преследовавшие целью возбуждение уголовного дела. «Но возникает логичный вопрос: зачем это нужно? С какой целью ростовщик добивается более жесткого наказания для заемщика? Ведь он не имеет от этого материальной выгоды. Ответ прост – посадив человека, они намерены показать свою власть и усилить страх среди местного населения», — считает А.Гасанов.

С его слов, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Панфилову к 5,5 годам лишения свободы, даже не поинтересовавшись, на каком основании безработный гражданин Э.Алекперов выдает направо и налево крупные суммы? Налицо факт незаконной банковской деятельности, но это не волнует суд», — сообщил юрист. Странная лояльность суда привела к тому, что ростовщик не только не привлечен к ответственности, но и подает апелляцию на решение суда, требуя для гражданки более сурового наказания.

«Панфилова возвращала проценты с долга, с которых ростовщик не платил никаких налогов. Но дело даже не в том, платила или нет. Допустим, что платила только проценты. Вопрос стоит иначе: на каком законном основании возбуждено уголовное дело? В данном случае уместен только гражданский иск. Кроме этого, подсудимая обратилась в правоохранительные органы о принуждении к интимной связи, но данное обстоятельство замяли за неимением доказательств. При этом голословные обвинения ростовщика взяты за основу при возбуждении уголовного дела», — говорит А.Гасанов.

Впрочем, в стремлении посадить гражданку Панфилову ростовщик Алекперов и его окружение действовали организованно. Одновременно с жалобой на Панфилову обратилась некто Диана Павлова (по утверждению Гасанова – гражданская жена Алекперова, отрицавшая это обстоятельство на суде), а также ее близкая подруга. «Таким образом, создавалась видимость массового обмана и остроты ситуации. Однако факт мошенничества не доказан, тогда как ростовщик занимался незаконной банковской деятельностью и не платил налоги»,- отмечает собеседник. – «Кстати, в прошлом году я защищал гражданина, осужденного на 9 лет за получение банковских кредитов и предоставление этих средств под проценты – т.е. незаконную банковскую деятельность. Однако на аналогичные действия Алекперова почему-то нет никакой реакции органов правосудия».

По мнению известного банковского эксперта и правозащитника, положительный для ростовщиков исход дела В.Панфиловой угрожает жителям столичного поселка Пираллахи, оказавшегося в долговом рабстве у ростовщиков.

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