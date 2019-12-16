ГMC Азербайджана принято 49 697 обращений в связи с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства

В ноябре этого года Государственной миграционной службой Азербайджана принято 49 697 обращений в связи с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщили в ГМС, в течение месяца в службу поступило 7794 обращения от иностранцев и лиц без гражданства в связи с продлением срока временного пребывания в нашей стране, получением разрешения на временное или постоянное проживание, получением и восстановлением гражданства, определением статуса беженца, а также получением и продлением разрешения на работу. Каждое из поступивших обращений было изучено в индивидуальном порядке, приняты соответствующие решения.

Среди решений 719 решений было связано с применением административного штрафа без выдворения за пределы страны в административном порядке за нарушение соответствующих статей Кодекса об административных проступках, 469 – выдворением за пределы страны, 250 – узакониванием проживания в стране.

Среди 624 решений об ограничении въезда в страну 116 были связаны с выдворением за пределы страны с применением административного штрафа, 508 – с нарушением соответствующих статей миграционного кодекса.