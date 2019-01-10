Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц, выяснили ученые

«Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их все больше конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения. Как показывают наши исследования, каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц в результате этой «гнездовой войны», — рассказывает Йелмер Самплониус (Jelmer Samplonius) из университета Гронингена (Нидерланды).

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.