Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц, выяснили ученые

Дальнейший рост температур на Земле усилит конкурентную борьбу среди птиц, что сделает их крайне жестокими существами, склонными к убийству других пернатых во время конфликтов вокруг гнезд и источников пищи. Как передает РИА Новости, об этом пишут зоологи в журнале Current Biology.
«Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их все больше конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения. Как показывают наши исследования, каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц в результате этой «гнездовой войны», — рассказывает Йелмер Самплониус (Jelmer Samplonius) из университета Гронингена (Нидерланды).
Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.
В последние годы экологи и климатологи начали активно интересоваться тем, как этот процесс будет влиять на жизнедеятельность растений и поведение животных. К примеру, недавно ученые выяснили, что рост температур резко сократит численность и видовое разнообразие опылителей, ускорит размножение вредителей и необычным образом повлияет на животных, чей цикл размножения завязан на конкретные температуры воздуха или воды.
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| 2019-01-10T21:09:46+00:00 11 января 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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