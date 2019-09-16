Главы внешнеполитических ведомств США и Японии обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в ходе телефонного разговора с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги денуклеаризацию Корейского полуострова, отношения между Токио и Сеулом, а также ситуацию в Ормузском проливе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.

«Майкл Помпео указал на необходимость конструктивного диалога между Японией и Южной Кореей, сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, — говорится в сообщении. — Стороны также заявили о необходимости обеспечения для всех безопасного и свободного судоходства в Ормузском проливе».

Мотэги занял должность министра иностранных дел Японии 11 сентября, сменив на этом посту Таро Коно.