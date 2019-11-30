Главы Турции и Азербайджана откроют завершающую фазу газопровода TANAP

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут в субботу участие в церемонии открытия окончательной фазы газопровода TANAP, которая пройдет в турецкой провинции Эдирне.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сказал журналистам, что «закончив последнюю часть газопровода TANAP, мы начнем поставлять азербайджанский газ европейским потребителям, проведя 30 ноября торжественную церемонию открытия».
«Южный газовый коридор» (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.
Как заявил РИА Новости глава энергетического комитета Народно-республиканской партии Турции Недждет Памир, новый газопровод имеет значение с точки диверсификации поставок газа в Европу, однако он не пошатнет позиций России на этом рынке.
«Чтобы TANAP стал конкурентом «Газпрому», нужно хотя бы говорить о более-менее сравниваемых цифрах. Но Европа, как ни стремится избавиться от зависимости от российского газа, не в состоянии этого сделать. Прежде всего, Германия и Италия, а также ряд других стран продолжают сотрудничать с «Газпромом» и даже увеличивают запросы на поставку газа из РФ», — сказал Памир.
По его словам, в прошлом году «Газпром» поставил в Европу более 200 миллиардов кубометров газа. «После кризиса 2015 года каждый год мы видим прирост. А если прибавить к этому «Северный поток» и «Северный поток-2″, каждый из которых даст по 55 миллиардов кубометров, то нетрудно оценить динамику роста», — сказал эксперт.
Он отметил, что TANAP имеет значение с психологической точки зрения, с позиции диверсификации поставок энергоносителей, он обеспечит рабочие места и станет важным шагом на пути укрепления турецких-азербайджанских отношений.