Главы Турции и Азербайджана откроют завершающую фазу газопровода TANAP

«Чтобы TANAP стал конкурентом «Газпрому», нужно хотя бы говорить о более-менее сравниваемых цифрах. Но Европа, как ни стремится избавиться от зависимости от российского газа, не в состоянии этого сделать. Прежде всего, Германия и Италия, а также ряд других стран продолжают сотрудничать с «Газпромом» и даже увеличивают запросы на поставку газа из РФ», — сказал Памир.

По его словам, в прошлом году «Газпром» поставил в Европу более 200 миллиардов кубометров газа. «После кризиса 2015 года каждый год мы видим прирост. А если прибавить к этому «Северный поток» и «Северный поток-2″, каждый из которых даст по 55 миллиардов кубометров, то нетрудно оценить динамику роста», — сказал эксперт.