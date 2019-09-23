Главы разведслужб стран СНГ обсудили ситуацию с атаками на саудовские нефтяные объекты

Руководители разведывательных служб стран СНГ обсудили события, связанные с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

«Мы свое взаимодействие обсуждали и в преломлении развития ситуации в регионе Ближнего Востока. Конечно, вспоминали и опасные события, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, — сказал он. — Наша позиция по этому вопросу такая, что мы, безусловно, осуждаем такие действия, но необходимы очень четкие и объективные доказательства установления вины».

Голословные заявления о причастности той или иной страны к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустимы, заявил Нарышкин. «Мы, безусловно, осуждаем такие действия. Но необходимы очень четкие, объективные доказательства вины. Голословные заявления о том, что автором таких действий может являться одно, второе или третье государство, движение или какая-либо еще сила, недопустимы», — сказал он.

Как сообщил Нарышкин, ситуация с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии обсуждалась в понедельник руководителями разведывательных служб стран СНГ. «Мы свое взаимодействие обсуждали и в преломлении развития ситуации в регионе Ближнего Востока. Конечно, вспоминали и опасные события, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, — отметил глава СВР.(ТАСС)