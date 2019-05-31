Главы правительств стран СНГ провели заседание в Ашхабаде

В Ашхабаде сегодня под председательством Туркменистана прошло заседание Совета глав правительств СНГ (СГП СНГ), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Исполком СНГ.

На встрече был подписан ряд протоколов о внесении изменений в ранее принятые документы, что позволит расширить и углубить взаимодействие стран Содружества в областях торговли, таможенного оформления и контроля товаров, а также их транзита через территории стран СНГ, сказано в информации.

Кроме того, на заседании был заслушан отчет председателя межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах Александра Шумилина. Главы правительств после его доклада приняли решение о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.