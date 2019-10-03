Главы оборонных ведомств Турции и США обсудили положение в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили меры по созданию зоны безопасности на севере Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

Во время беседы была подчеркнута недопустимость создания террористического коридора у южных рубежей Турции.

Глава турецкого военного ведомства вновь призвал США полностью прекратить поддержку террористической организации PKK/PYD/YPG, включая поставки боевикам оружия и боеприпасов.

| 2019-10-04T00:26:18+00:00 4 октября 2019, 00:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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