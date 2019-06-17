Главы оборонных ведомств Турции и России обсудили по телефону Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого оборонного ведомства, сообщает ТАСС.

«Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь в Идлибе. Оба министра выразили приверженность достигнутым в Астане и Сочи договоренностям, они также обменялись мнениями о мерах, необходимых для достижения мира, стабильности и поддержания режима прекращения огня в регионе», — отмечается в коммюнике.

| 2019-06-17T23:04:26+00:00 18 июня 2019, 00:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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