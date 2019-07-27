Главы МИД стран БРИКС выразили озабоченность ситуацией в Персидском заливе

Главы МИД стран БРИКС выразили озабоченность ситуацией в Персидском заливе и призвали решать все вопросы мирным, дипломатическим путем, говорится в совместном заявлении, передает РИА Новости.

«Министры выразили беспокойство эскалацией напряженности в Персидском заливе и призвали к мирному решению путем диалога и дипломатии», — говорится в совместном заявлении министров, принятом по итогам заседания в Рио-де-Жанейро.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.