Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию «на земле» в Сирии

Главы внешнеполитических ведомств стран — гарантов астанинского процесса (РФ, Иран, Турция) обсудили во вторник на встрече на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке текущую ситуацию в зоне боевых действий в Сирии, в том числе в провинции Идлиб.

«Министры также рассмотрели развитие ситуации «на земле» в Сирии, прежде всего в Идлибе и на северо-востоке, с учетом сохраняющейся в данных районах террористической угрозы», — говорится в распространенном в среду по итогам встречи сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарной составляющей сирийского кризиса, уделив особое внимание необходимости активизировать международное содействие Сирии и поддержке процесса возвращения сирийцев в места постоянного проживания «без политизации и предварительных условий».

Министры также уделили внимание вопросам, связанным с завершением формирования и запуском Конституционного комитета в Женеве.

| 2019-09-25T08:43:11+00:00 25 сентября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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