Главы МИД России, Азербайджана и Армении обсудят перспективы нагорно-карабахского урегулирования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в понедельник в российской столице с азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы обсудить перспективы нагорно-карабахского урегулирования. Закрытые консультации пройдут в свете итогов переговоров 29 марта в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

К министрам присоединятся сопредседатели минской группы ОБСЕ — Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).

Беседа Алиева и Пашиняна в столице Австрии стала их четвертой личной встречей, но первыми официальными переговорами.

Главным итогом венского раунда стала готовность сторон продолжать прямой диалог по мирному урегулированию. Как отметили тогда сопредседатели минской группы, лидеры подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта.