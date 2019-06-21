Главы МИД Ирана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве

Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Ирана и Министерством иностранных дел Турции, сообщает агентство ИРНА.
Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей между Тегераном и Анкарой, а также различные региональные и международные вопросы.
Отметим, что Чавушоглу прибыл в четверг в иранском Исфахане для консультаций по региональным и международным проблемам с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.