Главы МИД Ирана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве

Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Ирана и Министерством иностранных дел Турции, сообщает агентство ИРНА.

Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей между Тегераном и Анкарой, а также различные региональные и международные вопросы.

Отметим, что Чавушоглу прибыл в четверг в иранском Исфахане для консультаций по региональным и международным проблемам с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

| 2019-06-21T14:42:20+00:00 21 июня 2019, 15:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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