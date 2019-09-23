Главы МИД Ирана и Франции провели переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Ирана и Франции Мохаммад Джавад Зариф и Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Ирана.

Зариф и Ле Дриан обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, ядерной сделки с Ираном, а также региональных и международных проблем.

Также отмечается, что на полях ГА ООН глава МИД Ирана провел переговоры с министрами иностранных дел Омана и Дании, а также главой Международного комитета Красного Креста.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел этой страны визы для посещения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. До этого момента участие Роухани и Зарифа в Генассамблее было под вопросом.

| 2019-09-23T09:28:21+00:00 23 сентября 2019, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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