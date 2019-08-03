Главы МИД Ирака, Иордании, Египта проведут встречу в Багдаде 4 августа

Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трехстороннюю встречу в Багдаде в воскресенье, 4 августа, сообщается в пресс-релизе МИД Ирака.
«Трехсторонняя встреча пройдет на уровне министров иностранных дел Ирака, Иордании и Египта в Багдаде в воскресенье, 4 августа», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В ходе встречи стороны обсудят укрепление отношений арабских стран, расширение сотрудничества, экономические факторы для стабилизации ситуации в Ираке. Главы МИД намерены обсудить борьбу с терроризмом, а также обменяться мнением о наиболее важных вопросах, включая региональное развитие, передает РИА Новости.
| 2019-08-03T13:40:22+00:00 3 августа 2019, 14:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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