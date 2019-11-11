Главы МИД Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудят в понедельник в Париже ситуацию вокруг Ирана, заявил журналистам по прибытии на внешнеполитический совет ЕС министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«В этой связи я сегодня во второй половине дня встречусь с моим французским коллегой и британским коллегой в Париже, чтобы обсудить, что будет дальше. Хотим сохранить СВПД, но тогда Иран должен наконец вернуться к своим обязательствам, придерживаться их, иначе мы ограничим все механизмы, которые предусмотрены соглашением», — заявил Маас. Его прибытие в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.
Он добавил, что тема Ирана будет также обсуждаться на совете, отметив, что в ЕС «с большой озабоченностью» наблюдают за дальнейшим обогащением урана, о котором заявили и которое проводят иранские власти.(РИА Новости)