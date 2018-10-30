Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана провели встречу в Стамбуле

В Стамбуле состоялась VI трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Ирана Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Мухаммеда Джавада Зарифа.

Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече стороны отметили важность расширения экономического и торгового сотрудничества между тремя странами.

В то же время министры отметили значимость роста транзитного потенциала трех стран, имеющих выгодные позиции с географической точки зрения, сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры.

По окончании встречи состоялась пресс-конференция, на которой Эльмар Мамедъяров затронув тему Карабахского конфликта, заявил, что если Армения не сможет наладить нормальные соседские отношения с Турцией и Азербайджаном, то в этом случае независимость Армении оказывается под вопросом.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже прибыли в регион накануне: «Сопредседатели уже находятся в регионе. Вчера они провели встречи в Ереване, 1 ноября они прибудут в Баку, где также проведут встречи.

Ранее мы договорились провести до конца года встречу с армянским коллегой и с участием сопредседателей Минской группы. Надеюсь, эта встреча будет плодотворной. Скорее всего такая встреча пройдет в рамках какого-либо международного мероприятия. Наверно, сопредседатели по итогам визита в регион сами выступят в заявлением по этому поводу.», — заявил Э.Мамедъяров.

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