Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report, встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что вчера Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече обсуждались переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация в зоне конфликта и, в целом, последующие шаги и план деятельности сопредседателей по урегулированию конфликта.