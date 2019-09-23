Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report, встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что вчера Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече обсуждались переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация в зоне конфликта и, в целом, последующие шаги и план деятельности сопредседателей по урегулированию конфликта.

| 2019-09-23T09:37:39+00:00 23 сентября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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