Главы МИД Азербайджана и Армении согласились на встречу в Нью-Йорке

От сопредседателей Минской группы ОБСЕ поступило предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«Я уже отметила, что министр посетит Нью-Йорк. Со стороны сопредседателей было предложение организовать встречу, и стороны согласились. Что касается того, где и когда, то мы много раз заявляли, что об этом будет объявлено в согласованном порядке», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Месяцем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Ханкенди, заявил: «Карабах — это Армения, и все». Данное заявление вызвало негативную реакцию азербайджанской стороны, и, по сути, обессмыслило переговорный процесс.

По мнению большинства азербайджанских экспертов, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров не должен встречаться с армянской стороной.

Комментируя # предстоящую встречу, политолог Ильгар Велизаде сказал, что азербайджанская делегация должна участвовать на встрече с армянским представителями.

«Пашинян или Мнацаканян, могут говорить что угодно, где угодно и как угодно. Пока эти заявления не будут зафиксированы в качестве официальной позиции страны на переговорном процессе, они остаются простыми высказываниями. Все, что говорил Пашинян в Ханкенди — это пустые слова», — отметил эксперт.

По его словам, если армянская сторона на официальных переговорах будет поднимать эти вопросы, тогда азербайджанская делегация может выйти из переговорного процесса.

«В таком случае, будут основания. Пока такие мысли на переговорах не озвучиваются. Армянская сторона поступает очень хитро, она провоцируют азербайджанское общество на гневную реакцию. Но в рамках переговорного процесса, эти вопросы не ставятся, вот в чем дело. Поэтому азербайджанская сторона не может в рамках официального процесса реагировать на них», — считает он.

Даже когда к армянам с этими вопросами обращаются посредники, армянская сторона говорит, что за столом переговоров эти темы не обсуждаются, не стоит на это так реагировать, добавил он.

«Наша общественность должна понимать, что наш министр едет на переговоры, потому что армянская сторона официально эту позицию не фиксирует. Если они эту позицию в официальном формате зафиксируют, вот тогда, не только азербайджанская сторона, но и МГ ОБСЕ должны будут оказать реальное давление на Армению. Либо Армения конструктивно участвует на этих переговорах, либо Азербайджан выходит из подобного диалога, и уже сам будет решать проблему иными способами. Мы не обсуждаем вопрос принадлежности Карабаха Армении. Так вопрос в переговорах не стоит»,- резюмировал аналитик.