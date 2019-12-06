Главы делегаций стран-сопредседателей распространили заявление в связи с нагорно-карабахским конфликтом

Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ распространили заявление в связи с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

В рамках 26-й встречи СМИД ОБСЕ в Братиславе главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (министр иностранных дел России Сергей Лавров, генсек при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Фил Рике) в совместном заявлении, как и прежде, выразили приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Главы делегаций стран-сопредседателей позитивно оценили относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения войск, и поблагодарили стороны за полное использование непосредственных связей для снижения риска эскалации на основе договоренностей в рамках консультаций министров иностранных дел, проведенных в июне в Вашингтоне.