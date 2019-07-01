Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был преднамеренным, чтобы не дать ему подготовить свою защиту перед слушанием о его экстрадиции в США, считает главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение – нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции», — сказал Храфнссон.