Главой МАГАТЭ впервые стал латиноамериканец

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ, передаёт РИА Новости.
Совет управляющих МАГАТЭ 30 октября назначил новым гендиректором агентства Гросси, который с июня 2013 года был послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ. Это решение было вынесено на формальное утверждение генконференцией.
Гросси — первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ — приступит к своим обязанностям 3 декабря. Он стал шестым главой МАГАТЭ с момента основания агентства в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.
| 2019-12-02T13:34:57+00:00 2 декабря 2019, 15:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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