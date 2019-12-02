Главой МАГАТЭ впервые стал латиноамериканец

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ, передаёт РИА Новости.

Совет управляющих МАГАТЭ 30 октября назначил новым гендиректором агентства Гросси, который с июня 2013 года был послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ. Это решение было вынесено на формальное утверждение генконференцией.

Гросси — первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ — приступит к своим обязанностям 3 декабря. Он стал шестым главой МАГАТЭ с момента основания агентства в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.