Главный тренер «Тоттенхэма»: Мы никого не подписали, а «Ливерпуль» платит по 70 млн за игрока

Главный тренер «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором лондонцы встретятся с «Ливерпулем».

«Мы три недели готовимся к финалу, я спокоен. На результате скажется эмоциональная сторона, а не тактическая дуэль Почеттино и Клоппа.

Кейн — очень важный игрок, будет играть только в том случае, если будет готов на сто процентов. Он хорошо восстанавливается, надеемся, сможет нам помочь.

План «Ливерпуля» состоял в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов и АПЛ; наш — в том, чтобы провести сезон лучше, чем в прошлом году. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов за каждого», — заявил аргентинский специалист.

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. (Чемпионат)

| 2019-05-24T13:16:53+00:00 24 мая 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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