Главный тренер «Шерифа» уверен в своей команде

Главный тренер молдавского «Шерифа» Горан Саблич поделился мнением касательно предстоящего ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против агдамского «Карабаха» в Баку.

— В каком настроении команда подходит к ответному матчу с «Карабахом»

— Хорошее настроение. Все понимают, что нас ждет вторая игра стадии плей-офф. В первом матче мы добились хорошего результата, который дает возможность думать о том, что можем пройти этот раунд. Мы понимаем, что в гостях будет тяжело. Но я верю, что команда будет в хорошем физическом состоянии, да и в моральном плане тоже. Готовимся.

— В ответном матче не сыграет Юрий Кендыш. Уже думали, кем его замените?

— Думаем. У нас есть футболисты, которые могут заменить Юру. Это будет непросто, но, думаю, что мы найдем вариант и игрока, который сможет выполнить задачу. Любой футболист, который выйдет на поле, должен показать желание, быть сконцентрированным. Я думаю, что все будет нормально.

(сайт клуба)

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