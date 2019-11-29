Главный тренер «Севильи»: Мы удивились, когда «Карабах» начал игру с пятью защитниками

Мы удивились тому, что «Карабах» начал игру с пятью защитниками. Ожидали от соперника атакующего футбола. Вместе с тем они читали игру и допустили мало ошибок в защите, но и шансов в нападении у них было мало.

Об этом заявил главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги.

Испанский специалист заявил, что «Карабах» был достоин выхода в следующий этап:

«Карабах» несколько лет играет в Европе. Показал хорошие результаты в Лиге чемпионов. Я помню матчи с «Атлетико» («Карабах дважды сыграл вничью с мадридским «Атлетико» на групповом этапе ЛЧ в сезоне 2017/2018). Эта команда на две головы выше всех соперников в чемпионате Азербайджана. Поэтому они уверенно выступают в Европе. «Карабах» был достоин выхода из группы».

«Во втором тайме мы имели большое преимущество, поэтому одержали справедливую победу», — резюмировал Х.Лопетеги.