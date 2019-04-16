Главный тренер сборной сделал предложение Комитету клубов АФФА

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана Милан Обрадович рассказал о своем сегодняшнем участии в заседании Клубного комитета АФФА, где он предложил в следующем сезоне увеличить до двух количество молодых игроков до 21 года.

«Прежде всего благодарен, что пригласили меня. Я сторонник подобных встреч. Мы должны общаться. Это самое важное. Получился довольно конструктивный разговор. Спросили мое мнение, и я высказался. Я понимаю тех представителей клубов и тренеров, которые не поддержали мою идею. Но в данном случае, я со своей позиции высказал, что хотел бы видеть больше молодых игроков в премьер-лиге. Чем больше, тем лучше. Я хотел бы перед каждым сбором ломать голову над тем, кого же пригласить из большого количества претендентов.

Не сказал бы, что реализация моего предложения столь проблематична. У всех клубов есть хорошие молодые футболисты. Если правильно с ними работать, то они достигнут уровня премьер-лиги», — заявил Обрадович.