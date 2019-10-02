Главный тренер сборной назвал заявку на матчи с Бахрейном и Венгрией

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предсотящие товарищеский матч с Бахрейном (9 октября) и встречу отбора на ЕВРО-2020 против Венгрии (13 октября).

Как передает azerisport.com, главный тренер «милли» Никола Юрчевич вызвал на эти матчи 23 футболиста.

Вратари: Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);

Защитники: Шахрияр Алиев («Сумгайыт»), Омар Булудов («Нефтчи»), Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов (оба – «Карабах»), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Шахрияр Рагимов («Сабаил»), Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде (оба – «Сабах»);

Полузащитники: Гара Гараев, Ричард Алмейда (оба – «Карабах»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Эдди Исрафилов («Альбасете», Испания), Джавид Гусейнов («Зире»), Рашад Эйюбов («Сабах»);

Нападающие: Махир Эмрели, Араз Абдуллаев (оба – «Карабах»), Рамиль Шейдаев («Динамо» Москва, Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Ренат Дадашов («Пасуш де Феррейра», Португалия), Агабала Рамазанов («Сабаил»). (АФФА)

В свою очередь заметим, защитники Максим Медведев и Антон Кривоцюк, а также хавбек Дмитрий Назаров остались вне заявки ввиду того, что пропустят матч с Венгрией из-за дисквалификации в результате перебора желтых карточек за предыдущие встречи отбора.