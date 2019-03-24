Главный тренер сборной Азербайджана: Эта команда была достойна выхода в финальную стадию ЕВРО

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана (U-19) Вугар Мамед прокомментировал поражение во втором туре группы 1 элитного раунда ЕВРО-2019 от Ирландии (1:3).

«Сегодня сыграли с одной из сильнейших команд Европы. Соперник очень хорош, как в «физике», так и в тактике. Несмотря на поражение, с этими футболистами в будущем можно многого добиться. Просто каждый должен еще и много работать над собой. Благодарен ребятам за самоотдачу в этой встрече.

Огорчены, что потеряли шансы на выход в финальную стадию. Эта команда была достойна этого, но из-за небольшой невнимательности сегодня мы проиграли. Поздравляю сборную Ирландии. Что по поводу судейства, то я дал себе слово не говорить об этом», — заявил Мамед. (АФФА)