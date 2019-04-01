Главный тренер «Кяпаза» посмотрел матч «Айнтрахта»

Главный тренер футбольного клуба «Кяпаз» Этибар Ибрагимов посетил Германию, побывав на базе франкфуртского «Айнтрахта».
Ибрагимова в Германию пригласил бывший наставник юношеской сборной Азербайджана Николай Адам, который ныне является менеджером «Айнтрахта».
Наставник «Кяпаза» побывал на матче «Айнтрахт» – «Нюрнберг», а на следующий день посетил тренировку клуба и встретился с наставником команды Ади Хюттером.
Ибрагимов заявил сайту клуба, что хотел бы увидеть в будущем сотрудничество «Кяпаза» с «Айнтрахтом».