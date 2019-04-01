Главный тренер «Кяпаза» посмотрел матч «Айнтрахта»

Главный тренер футбольного клуба «Кяпаз» Этибар Ибрагимов посетил Германию, побывав на базе франкфуртского «Айнтрахта».

Ибрагимова в Германию пригласил бывший наставник юношеской сборной Азербайджана Николай Адам, который ныне является менеджером «Айнтрахта».

Наставник «Кяпаза» побывал на матче «Айнтрахт» – «Нюрнберг», а на следующий день посетил тренировку клуба и встретился с наставником команды Ади Хюттером.

Ибрагимов заявил сайту клуба, что хотел бы увидеть в будущем сотрудничество «Кяпаза» с «Айнтрахтом».

| 2019-04-01T13:36:35+00:00 1 апреля 2019, 14:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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