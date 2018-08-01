Главный тренер «Кукеси»: В матче с «Карабахом» хотелось бы все решить в течение 90 минут

Главный тренер албанского «Кукеси» Армандо Кунгу поделился мнением касательно предстоящего завтра ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против агдамского «Карабаха».

«Игра не будет для нас простой. Серьезно подготовились к ней. Футбол любит сюрпризы. Постараемся сделать все, чтобы добиться необходимого результата. Хотелось бы все решить в течении 90 минут. Но и к пенальти мы подготовились. То, что половина команды прибыла в Баку другим рейсом, является нехорошим моментом. Причиной стали проблемы с визами. Так как Азербайджан не признает независимость Косово, то игроки этой страны не сумели получить визу и приехать сюда. Не хотелось быть участником политических моментов. В любом случае, главное, что мы уже здесь и постараемся добыть результат.

Мои футболисты должны быть готовы, что у хозяев поля будет серьезная поддержка трибун. Мы играли и при куда большем скоплении трибун. Будучи футболистом, я сам играл при такой атмосфере. С этим у нас проблем не будет», — заявил Кунгу.

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