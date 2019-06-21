Главный тренер «Габалы»: Касательно итогов жребия, то «Динамо» указывается фаворитом

Главный тренер азербайджанской «Габалы» Санан Гурбанов прокомментировал ход сборов команды на своей базе, а также итоги жеребьевки 2-го раунда квалификации Лиги Европы по футболу, согласно которым «радары» сыграют с победителем пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)/«Энгордани» (Андорра).

«Доволен ходом сборов, все идет хорошо. Готовимся к новому сезону по плану. У нас в составе молодые ребята, ждем также новичков, которые должны примкнут к составу. Ребята работают как с мячом, так и на «физику». Один день проводим одну тренировку, на следующий – две. 23 июня у нас будет двусторонка, а 29-го сыграем с «Зире». До этих матчей мы достигнем планируемого уровня. В целом, намерены прогрессировать поэтапно.

Касательно итогов жребия, то «Динамо» указывается фаворитом. Это серьезная команда. Мы и раньше встречались с этим соперником, знаем его. Постараемся к дате матча, 25 июля, набрать свою оптимальную форму. Оба клуба являются амбициозными. Вчера «Динамо» проиграло в матче Кубка Грузии, и мы смотрели эту встречи. Проанализируем ее. После того, как пройдет 1-й раунд, мы точно узнаем, кто именно будет нашим соперником. И уже потом начнем собирать информацию о противнике», — заявил Гурбанов.