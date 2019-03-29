Главный тренер ФК «Нефтчи»: Оба момента нас тревожат

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин высказал свое мнение относительно предстоящего матча 22-го тура премьер-лиги против «Кешли».

— Как провели паузу в чемпионате?

— Довольно плодотворно. Работали с теми, кто не отправился в сборные. Но из-за количества игроков больше трудились над физическим состоянием. Нецелесообразно было бы отрабатывать тактику без части основных игроков.

— Что думаете о предстоящей встрече с «Кешлей»?

— Думаю, что будет трудно. Наш предстоящий соперник – довольно крепкая команда. Тем более, нам играть на искусственном газоне не самого лучшего качества, что станет проблемой для обеих коллективов.

— Перед матчем больше беспокоит соперник или состояние поля?



— Оба момента нас тревожат.