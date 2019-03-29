Главный тренер ФК «Нефтчи»: Оба момента нас тревожат

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин высказал свое мнение относительно предстоящего матча 22-го тура премьер-лиги против «Кешли».

— Как провели паузу в чемпионате?

— Довольно плодотворно. Работали с теми, кто не отправился в сборные. Но из-за количества игроков больше трудились над физическим состоянием. Нецелесообразно было бы отрабатывать тактику без части основных игроков.

— Что думаете о предстоящей встрече с «Кешлей»?

— Думаю, что будет трудно. Наш предстоящий соперник – довольно крепкая команда. Тем более, нам играть на искусственном газоне не самого лучшего качества, что станет проблемой для обеих коллективов.

— Перед матчем больше беспокоит соперник или состояние поля?

— Оба момента нас тревожат.

| 2019-03-29T15:43:15+00:00 29 марта 2019, 18:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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